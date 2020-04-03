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Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin avro bağış topladı.

03.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:18
Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için şimdiye kadar 500 bin avro bağış topladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kampanyada ilk etapta belirlenen rakama ulaşıldığı ve daha fazla bağış toplamak için çalışılacağı belirtildi.
Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Koronavirüsü yenmek için ön cephede mücadele verenlere destek olmaya devam edeceğiz. Toplanan 500 bin avro ile sağlık ekipmanları satın alınacaktır." ifadelerine yer verildi.
Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden olan İtalya'da birçok futbol kulübü yardım kampanyası başlatmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Spor
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Haberler ›› Spor ››Milan, koronavirüsle mücadele için 500 bin avro bağış topladı - Spor
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