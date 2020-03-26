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Milan Škriniar'ın Inter Formasıyla En İyi Anları

Inter'in 2017 sezonunda Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Škriniar, Inter'le çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. Škriniar'ın Inter formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle...

26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Inter'in 2017 sezonunda Sampdoria 'dan kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Škriniar, Inter'le çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. Škriniar'ın Inter formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle... Milan Škriniar’ın Inter Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler: Sampdoria, Milan, Spor

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