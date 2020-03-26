Milan Škriniar'ın Inter Formasıyla En İyi Anları
Inter'in 2017 sezonunda Sampdoria'dan kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Škriniar, Inter'le çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. Škriniar'ın Inter formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle...
26.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:01
Inter'in 2017 sezonunda Sampdoria 'dan kadrosuna kattığı Slovak stoper Milan Škriniar, Inter'le çıktığı 118 maçta 4 gol kaydetti. Škriniar'ın Inter formasıyla en iyi anları Dugout farkıyla sizlerle...
Kaynak: Dugout