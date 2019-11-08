Milan, Merih Demiral'in peşini bırakmıyor! 40 milyon euroluk teklif

Sezon başı transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Merih için 35 milyon euroluk resmi teklif sunan ancak bu teklifi reddedilen AC Milan, Ocak ayı için Juventus'un kapısını bir kez daha çalacak.

Mateo Musacchio, Mattia Caldara ve Leo Duarte ile savunmada problemler yaşayan ve bir türlü ideal savunma kurgusunu hazırlayamayan Milan'ın milli futbolcuyu kadrosuna katmak için bu kez 40 milyon euroluk bir teklif yapması bekleniyor.

MERİH SADECE 1 MAÇ OYNADI

Giorgio Chiellini ve Matthijs de Ligt'in sakatlıklarına rağmen Juventus teknik direktörü Sarri tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve Torino temsilcisi ile sadece 1 maça çıkan Merih Demiral'ın da "düzenli oynayabilmek adına" AC Milan'dan gelen teklife sıcak baktığı ifade ediliyor.

Juventus Başkanı Agnelli'nin milli futbolcu Merih Demiral'in takımdan gönderilmesine sıcak bakmaması ise transferin önündeki en büyük engel.