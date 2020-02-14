Haberler » Spor » Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı - Spor

Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

Sağ bek arayan Milan, gözlemcilerinin raporu üzerine Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik'i transfer listesine aldı.

14.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 18:02

AC , sağ bekleri Andrea Conti ve Davide 'dan beklediği verimi alamayınca yeni sağ bek arayışlarına başladı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan'ın Monaco'dan aldığı şef gözlemci Geoffrey Moncada, PSV'den Denzel Dumfries ve Lille'den milli oyuncumuz Zeki Çelik'in transferini önerdi ve bunun üzerine iki oyuncu listeye alındı.

ZEKİ BU SEZON 28 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Milan'ın her iki oyuncu için kulüpleriyle görüşme yapacağı ve uygun fiyat karşılığı en azından 1 ismi transfer edeceği belirtildi. İstanbulspor'dan 2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 28 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Heerenveen'den 2018 yazında 5.5 milyon euro karşılığı PSV'ye transfer olan 23 yaşındaki Dumfries ise bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)

Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

Zeki Çelik, Calabria, Milan, Spor


HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 19:09:01