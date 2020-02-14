Milan, milli oyuncu Zeki Çelik'i gündemine aldı

AC Milan , sağ bekleri Andrea Conti ve Davide Calabria 'dan beklediği verimi alamayınca yeni sağ bek arayışlarına başladı. Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan'ın Monaco'dan aldığı şef gözlemci Geoffrey Moncada, PSV'den Denzel Dumfries ve Lille'den milli oyuncumuz Zeki Çelik'in transferini önerdi ve bunun üzerine iki oyuncu listeye alındı.

ZEKİ BU SEZON 28 MAÇTA 3 ASİST YAPTI

Milan'ın her iki oyuncu için kulüpleriyle görüşme yapacağı ve uygun fiyat karşılığı en azından 1 ismi transfer edeceği belirtildi. İstanbulspor'dan 2018 yazında 2.5 milyon euro karşılığı Lille'e transfer olan Zeki Çelik, bu sezon 28 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Heerenveen'den 2018 yazında 5.5 milyon euro karşılığı PSV'ye transfer olan 23 yaşındaki Dumfries ise bu sezon forma giydiği 36 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.

(Sporx)