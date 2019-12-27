Haberler » Spor » Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor

Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

Zlatan Ibrahimovic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik son buldu ve Boşnak asıllı İsveçli golcü, Milan ile anlaştı. Milan, Ibrahimovic transferini sosyal medyadan duyurdu.

27.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:46 Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan 'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği kaydedildi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA SAVAŞACAĞIM"

Milan'la sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Bu sezonun gidişatını değiştirmek ve bunu başarmak için takım arkadaşlarımla savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, 2 Ocak Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek ve ilk antrenmanına çıkacak.

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan İsveçli golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.


Ibrahimovic, Los Angeles, Milan, Spor

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:54   Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - Spor
21:54   Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
21:51   Beşiktaş yöneticisi Umut Şenol'dan Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Spor
21:51   Beşiktaş taraftarından Aydınus'a tezahürat: "Eyyam yapsana" - Spor
21:47   Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı - Spor
21:46   Giray Bulak: "3 pozisyon verdik 2'si gol oldu" - Spor
21:20   Beşiktaş taraftarından Fırat Aydınus'a küfürlü tepki - Spor
21:03   Fırat Aydınus, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan'a direkt kırmızı kart gösterrdi - Spor
20:25   Ahmet Nur Çebi, Gençlerbirliği maçı öncesi soyunma odasına indi - Spor
18:11   Sebastian Jurado, Beşiktaş'tan teklif almadığını söyledi - Spor
27.12.2019 22:01:51