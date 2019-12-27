Milan, Zlatan Ibrahimovic'le sözleşme imzalandığını açıkladı

Milan, Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

İtalyan ekibinin, 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği kaydedildi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA SAVAŞACAĞIM"

Milan'la sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok saygı duyduğum bir kulübe ve sevdiğim Milano şehrine geri dönüyorum. Bu sezonun gidişatını değiştirmek ve bunu başarmak için takım arkadaşlarımla savaşacağım" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic, 2 Ocak Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek ve ilk antrenmanına çıkacak.

Uzun süredir hangi takıma gideceği merak konusu olan İsveçli golcü, geçen sezon formasını giydiği LA Galaxy'de 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.