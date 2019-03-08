Milano Fuarı Gezisine Yoğun İlgi

Dünyanın en prestijli mobilya fuarlarından bir tanesi konumunda bulunan I Saloni Milano Mobilya Fuarı'na 2014 yılından bu yana uçak kaldıran İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl da üyelerini İtalya'ya uçuruyor.

İnegöllü mobilya sanayicilerinin sektörün gelişim ve değişimlerini takip ederek global rekabete ayak uydurabilmeleri adına fuar gezileri düzenleyen İTSO, bu yıl 4. kez düzenlediği uçak organizasyonu kapsamında 160 İnegöllü mobilyacıyı I Saloni Milano 2019 fuarına götürecek. 11-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon kapsamında Yenişehir'den kalkacak uçak ile Milano'ya hareket edecek olan İnegöllü mobilyacılar, 4 gün sürecek programda fuarda bulunan dünya markalarını ve yeni tasarımları inceleme fırsatı bulacaklar.

KAYITLAR İÇİN ZAMAN DARALIYOR

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yavuz Uğurdağ, "11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz gezimizde mobilyacılarımızın yeni moda ürünleri yerinde inceleyerek gelişimleri takip etmelerine ve değişime ayak uydurmalarına destek vermek istiyoruz. Mobilyanın başkenti konumunda bulunan ilçemizin ihracat rakamlarını artırabilmesi ve yeni pazarlara hitap edebilmesi adına global rekabet çerçevesinde gelişimini sürekli kılması ve çağın yeniliklerine ayak uydurması gerekmektedir. Günümüzde insan gücünün ötesine geçen makine ve yeni teknoloji üretimlerin ilçemizde de uygulanarak her geçen gün artan rekabet ortamından kopmamamız gerekiyor. Bu nedenle bu tarz fuar gezilerinde edinilecek bilgiler bizim için büyük önem taşıyor."

YOĞUN İLGİ

"Organizasyonumuzu Notus Turizm ve Atakan Turizm işbirliğinde düzenliyoruz. 160 kişilik kontenjanla sınırlı olan programın kişi başı katılım bedeli 960 Euro'dur. Program kapsamında 11 Nisan tarihinde Yenişehir'den kalkacak olan özel uçakla (THY) Milano'ya hareket edilecek ve 14 Nisan tarihinde geri dönüş yapılacaktır. Üyelerimiz organizasyonumuza yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu nedenle kontenjanımız kapsamındaki son kayıtlar alınmaya başlandı."

DESTEK KAPSAMINDA DEĞİL

"Gezimiz ile ilgili olarak an itibariyle KOSGEB desteği gibi bir durum söz konusu değildir. Gezinin KOSGEB tarafından destek kapsamına alınması durumunda üyelerimize gerekli bilgilendirmede bulunacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler