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Milas Belediyesi diş hekimlerini unutmadı

Milas Belediye Başkan Vekili Cüneyt İlter, Başkan Yardımcıları Mehmet Çayırlı ve Hüseyin Çöllüoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kapsamında Milas'ta çalışan diş hekimleriyle bir araya gelerek günlerini kutladı.

22.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:46Milas Belediyesi diş hekimlerini unutmadı
Belediye Başkan Vekili Cüneyt İlter, Başkan Yardımcıları Mehmet ve Hüseyin Çöllüoğlu Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ile 22 Kasım Diş Hekimleri Günü kapsamında Milas'ta çalışan diş hekimleriyle bir araya gelerek günlerini kutladı.

Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın şehir dışında olmasından dolayı katılamadığını, tüm diş hekimlerine sevgi ve selamlarını ileterek günlerini kutladığını belirten Başkan vekili Cüneyt İlter, diş hekimlerine çiçek takdim etti.

75. Yıl Milas Devlet Hastanesi, İzan Özel Sağlık Hastanesi ile diğer özel merkezlerde görev yapan diş hekimleri ile bir araya gelen Başkan Vekili ve Başkan Yardımcıları, muayene olan vatandaşlarla da sohbet ederek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden diş hekimleri, hatırlanmaktan mutlu olduklarını belirterek Milas Belediyesi ve Başkan Tokat olmak üzere Başkan Vekili İlter, Başkan Yardımcıları Çayırlı ve Çöllüoğlu'na teşekkür etti. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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