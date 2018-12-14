Milas Belediyespor Beşiktaş'ı Ağırlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu
Erkekler Birinci Ligi'nde yer alan Milas
Belediyespor, Beşiktaş
takımıyla 15 Aralık
Cumartesi günü saat 14.00'te Milas'ta karşılaşacak.
Türkiye Erkekler Birinci Ligi'nde yer alan Milas Belediyespor, grubunda lider durumda bulunan Beşiktaş takımıyla 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Milas Belediye Atatürk
Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor.
Grubunda bugüne kadar oynadığı müsabakalarda hiç yenilgi almayan, grup lideri olan Beşiktaş voleybol takımı ile önemli bir müsabakaya çıkacak olan Milas'ın göz bebeği Milas Belediyespor voleybol takımı, mavi beyazlı ekibin başarılı Koçu Osman Çakıray ve Yardımcısı Sefa Koşar nezaretinde çalışmalarına kendi sahasında aralıksız devam ediyor.
İlk defa büyük bir spor kulübü olan Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Milas Belediyespor, heyecan dolu karşılaşmada Milaslı sporseverlerin desteğini bekliyor. - MUĞLA
Aralık,Beşiktaş,Milas
14 Aralık 2018 Cuma 16:19