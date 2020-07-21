Milas Belediyespor Voleybol Takımı'nda imzalar atıldı

Türkiye 1. Lig Erkekler Voleybol Ligi'nde Muğla'yı başarıyla temsil eden Milas Belediyespor kadrosunu tamamen yeniledi.

2019 - 2020 sezonunda ligi ilk sırada bitirerek Efeler Ligi yarı final grup maçlarına katılma hakkını elde eden Milas Belediyespor oynadığı play off maçlarında Efeler Ligi kapısından geri döndü. Bu yıl işi daha sıkı tutan ve Efeler Ligi'ni hedefleyen Milas Belediyespor kadrosunu yenileyerek genç ve güçlü isimleri transfer etti. Yeni sporcular imzayı Kulüp Başkanı Muhammet Tokat'ın makam odasında attılar. İlk olarak takımı uzun yıllardır çalıştıran Osman Çakıray ve Sefa Koşar ile tekrar anlaşan Milas Belediyespor kulübü yeni sporcuları Kulüp Başkanı Muhammet Tokat'a tanıttı.

"Milas Belediyespor ailesine hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Başkan Muhammet Tokat, "Geçen yılki kadromuzdan sadece 2 arkadaşımız kaldı diğerleri yeni transferlerimiz. Ülkemizi ve dünyayı etkisine alan pandemi nedeniyle süreç nereye gidecek tam belli olmasa da diğer rakiplerimizde geri kalmama adına bireysel çalışmalarımıza başlayacağız. Geçen yıl başarılı bir yıl geçirmiş olsak da efeler ligi hedefimize ulaşamadık. Gönlümüzden geçen diğer birçok şeyi başardık. Voleybol camiası içerisinde saygın bir yer edindik ve herkesin takip ettiği bir kulübüz. Yöneticilerimiz ve teknik heyetimizle iyi voleybol oynamak ve hatasız kazasız ligi tamamlamak bizler için önemli olduğunu konuştuk. Yetenek ve özveri konusunda elinizden geleni yerine getirmeniz bizler için voleybol açısından en önemli kazançlardan bir tanesidir. Yola çıkarken söylediğimiz bir söz vardı. Hiçbir takım Milas'ı kolay bir deplasman olarak görmeyecek. Burası voleybolu, seyircisi ve voleybol kültürü açısından her zaman dikkate alınan ve çekinilerek gelinen bir deplasman olacak diye hedeflerimiz vardı ve bunların hepsi gerçekleşti. Bunların hepsi yönetici, teknik ekip ve oyuncularımızın sayesinde oldu" dedi.

Başkan Tokat; "Kendisine yatırım yaparak önünü açacak ve istikbali açısından burayı sıçrama tahtası olarak kullanacak birçok genç kardeşimizi transfer etti. Önemli olan onların voleybol geleceklerine vesile olmak. Bu sene başarılı olursak daha çok mutlu olacağım" diye konuştu.

Pandemi sebebiyle liglerin ne olacağını bilmediklerinin altını çizen Tokat, "Gruplar, fikstür henüz belli değil. Bu yıl birçok takım kadrosunu güçlendirdi. Bizde yakalamış olduğumuz standardı hiçbir zaman aşağı düşürmeden bu seneyi de başarıyla tamamlayıp Efeler Ligi hedefimizi yakalamak istiyoruz. Hepimize yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MUĞLA