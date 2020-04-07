Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor

Milas Bilim ve Sanat Merkezi'nde de sağlık çalışanları için maske ve siperlik üretimine başlanıldı.

07.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:02
Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor
Milas Bilim ve Sanat Merkezi'nde de sağlık çalışanları için maske ve siperlik üretimine başlanıldı. Üretilen ürünlerin bir kısmı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne ve Toplum Sağlığı Merkezine teslim edildi.

Korona virüse karşı amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Milas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından maske ve siperlik üretimine başlanıldı. Pandemi hastanesi olarak ilan edilen 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelleri tarafından kullanılması amacıyla hazırlanan maskelerin bir bölümü okul yönetimi tarafından hastane yönetimine teslim edildi.

Yapılan çalıma ile ilgili olarak açıklama yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Tüm dünyaya korku salan Covid - 19 virüsü ile canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla maskelerin yanında Milas BİLSEM'de siperlik de üretiyoruz. Tüm eğitimcilerin sağlık personeli arkadaşlarımıza her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bilmelerini isteriz" dedi.

Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Yavuz Yıldırım ise "Ülkemiz Covid-19 salgını nedeniyle olağanüstü günler geçiyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerine bağlı tüm Bilim ve Sanat Merkezleri olarak sağlık çalışanlarına destek amacıyla 3D yazıcılar ile yüz koruma siperliği üretmeye karar verdik. Milas Bilim ve Sanat Merkezi olarak 3D yazıcımızla ürettiğimiz ilk parti siperliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne göndermiştik. İkinci parti siperlikleri de Toplum Sağlığı Merkezine ile 75. yıl Devlet Hastanesine teslim ettik. Dileyen diğer sağlık kuruluşlarına da imkanlarımız ölçüsünde bu siperliklerden sağlayabiliriz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milas, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Milas BİLSEM'de maske ve siperlik üretiliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Gündemi sarsan ’maaş kesintisi’ iddialarına Teşkilat’tan yalanlama Haberler
Gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına Teşkilat'tan yalanlama
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var Haberler
Rizeli gencin cami anonsu gülümsetti: Evde kalun evde, hastaluk var

Son Dakika Güncel Haberleri

11:37: ÇANKIRI-BİR'den hemşehrilerine yardım - Haber 11:36: Karantinadaki 401 öğrenciye Samsunspor forması hediye edildi - Haber 11:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu hastanenin yapımına başlandı - Haber 11:35: Bulanık Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 11:34: Polis evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:25: 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi - Haberler 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler