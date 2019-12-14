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Milas'ı fırtına vurdu

Muğla Milas'ın kırsal Ekizköy mahallesinde yağmurla birlikte fırtına etkili oldu.

14.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:55Milas'ı fırtına vurdu
'ın kırsal Ekizköy mahallesinde yağmurla birlikte fırtına etkili oldu. Yaşanan doğa olayında ahırların çatıları zarar gördü, ağaçlar köklerinden söküldü, dalları kırıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, olayın hemen ardından Ekizköy Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu. Arslan, zarar tespiti yapılması için ilgili kurumlara talimat verdi. Vatandaşları afetlere karşı gerekli tedbirleri almaları yönünde uyardı.

15 ağaç söküldü, 40 ağaç zarar gördü

Milas Ekizköy Mahallesinde meydana gelen hortumun ardından Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı bölgede inceleme yaptılar. Meydana gelen afette 15 ağacın yerinden sökülmüş olduğu ve 40 ağaçta ise kısmi zarar meydana geldiği tespit edildi.

Çatısı uçan 2 ahırın ve zeytinliklerin sahipleriyle birebir görüşen Arslan ile Atıcı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, gerekli notlarını aldılar.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de telefonla Ekizköy Mahalle Muhtarı Muhsin Bilge'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Demir, meydana gelen zararlarla ilgili yapılan çalışmaların takipçisi olacağını ifade etti. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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