Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzenlenmesi için ihale yapıldı

Altyapı yapımı işlerinde sona gelinen Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde eğimli arazi yapısı nedeniyle parsellerin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı işi için ihale yapıldı.Milas OSB Müdürlüğünde, 3 milyon 345 bin 160 TL keşif bedeli üzerinden eksiltme yöntemiyle yapılan ihaleyi yüzde 29.89 kırımla ITS. Ltd. Şirketi kazandı. İhale koşullarına göre, Milas OSB'deki sanayi parsellerinin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarlarının yapımı, yer tesliminden sonraki 180 gün içinde tamamlanacak.Milas OSB'de önemli bir aşama daha geçildi. Yol, su, kanalizasyon gibi altyapı işlerinin yapımı işleri tamamlanarak geçici kabul yapılırken halen devam eden elektrik altyapı işlerinin de ihale koşullarına göre 30 Kasım'a kadar bitirilmesi gerekiyor. OSB arazisinde altyapı çalışmalarının ardından oluşan sanayi parsellerinde, arazinin eğimli yapısı nedeniyle parsellerin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarları yapılması için ihale açıldı. Milas OSB Müdürlüğü binasında, Milas Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eren Arslan, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Milas OSB Başkan Vekili Reşit Özer, Milas Belediye Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Tokat, MİTSO Meclis Başkanı ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yüksel ile OSB Müdürü Haluk Onaran ve OSB Harita ve Kadastro Teknikeri İbrahim Dal'ınn katılımıyla yapılan ihaleye 4 firma teklif verdi. 3 Milyon 345 bin 160 TL keşif bedeliyle yapılan ihaleyi ITS Ltd. Şirketi yüzde 29.89 kırımla 2 milyon 345 bin 29 TL'ye aldı. İhale koşullarına göre OSB'deki sanayi parsellerinin düzlenmesi ve gereken yerlere istinat duvarı yapılması işi, ihale sözleşmesinin imzalanması ve yer tesliminin ardından 180 günde tamamlanacak.Milas OSB'de sanayi parsellerinin düzlenerek inşaatlara uygun hale getirilmesinin ardından parseller hak sahiplerine teslim edilecek. Sanayi parsellerini teslim alan hak sahipleri ise iki yıl içinde tesislerini kurmak zorunda olacaklar. Sanayi parselini aldıktan sonra iki yıl içinde tesisini kuramayanlar ise OSB üyelik haklarını kaybedecekler. - MUĞLA