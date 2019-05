Milas Süt Birliğ'nden Şenlik Havasında Kutlama

Kaynak: İHA

21 Mayıs Dünya Süt Günü dolayısıyla Muğla 'nın Milas ilçesinde, Milas Süt Birliği tarafından etkinlik düzenlendi Etkinlik kapsamında protokolün, kurum ve sivil toplum örgütü yöneticileri ile öğrencilerin katılımıyla ilçe merkezinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Pankartlar, müzikler eşliğinde gerçekleşen yürüyüş vatandaşların yoğun ilgisini çekti Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, her yıl farklı etkinlikler düzenleyerek süt tüketimine dikkat çekmeye devam edeceklerini ifade etti.Milas Süt Birliği tarafından Dünya Süt Günü dolayısıyla, Milas'ta etkinlik düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat , kurum ve sivil toplum örgütü yöneticileri, muhtarlar, öğrenciler ile Milas Süt Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve personellerinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı - Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı.Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.Süt ineği maketi, buzağılar, inek kostümleri, Nasrettin Hoca ve çizgi film karakterlerine ait kostümlerin de renk kattığı kortej yürüyüşü Atatürk Bulvarı , Müştakbey Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi, Kadıağa Caddesi'nden geçerek Gümüşkesen Caddesi'nde son buldu.Üzerinde; "Dünya Süt Günü Kutlu Olsun", "Süt sağlıktır içmelisin", "Süt senin en iyi dostundur", "Sağlıklı kalmak için süt için", "Süt çocukların en iyi dostudur", "Güzel bir gelecek için süt için", "Sütümü içiyorum, büyüyorum!", "Süt temel besin kaynağıdır!", "Sağlığınız için, her gün süt için", "Protein + Vitamin + Mineraller = Süt = Sağlık", "Milas'ta üret, Türkiye'de tüket, sağlıklı kal" sloganları yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler inek çanları ve müzik eşliğinde yürüyüşlerini gerçekleştirdiler. Yol güzergahlarındaki vatandaşlar kortej yürüyüşüne cep telefonlarıyla fotoğraflar çekerek yoğun ilgi gösterdiler.Etkinliğin ikinci bölümü Kapalı Pazar Yerinde düzenlendi. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı - Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, üreticilerin emeklerinin hayırlı olması, bol bereketli yıl geçirmeleri dileğinde bulunarak başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden güçlü olabilmesi, bedensel ve zihinsel yönden güçlü, sağlıklı ve yetenekli bireylerin çokluğu ile doğrudan ilişkilidir. Onun için süt ve süt ürünlerinin tüketimi bir ulusun geleceği için çok önemlidir. Besinsel açıdan 'mükemmel gıda' olarak nitelendirilen süt, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıyor. Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynuyor.Süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve tüketimin artmasını teşvik etmek amacıyla her yıl 21 Mayıs tarihi "Dünya Süt Günü" olarak kutlanıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yılında bütün üye ülkelerde kutlanması kararı aldığı "Dünya Süt Günü", 1991 yılında ülkemizde de kabul edildi. 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduğu 21 - 28 Mayıs tarihlerini kapsayan hafta da 'Süt Haftası' olarak kutlanıyor. Bugün, yıllık kişi başına içme sütü tüketim oranlarına baktığımızda ülkemizde süt tüketiminin gelişmiş ülkelerin oldukça gerisinde olduğunu görüyoruz. Kurulduğumuz günden bugüne 21 Mayıs Dünya Süt Günü'nü kutlamak ve bu değerli gıdanın insan sağlığındaki önemi hakkında halkımızı bilinçlendirmek amacıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız etkinliklerde sütün üretim ve işlenme süreçlerine, sütün faydalarına ve tüketimine dikkat çekmiştik. Bu yılda yine etkinliklerimizle hem üretime hem de tüketime dikkat çekmeye çalışacağız."Milas Süt Birliği olarak, çalışmaları ve projeleriyle süt üretiminde; sürdürülebilir ve gıda güvenliğini önceleyerek, üreticinin hak ettiği refah seviyesine ulaşmasını sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Gezgin, "Süt ürünleri tüketimini önermeye devam ederken süt ve süt ürünleri ile ilgili yanıltıcı ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan kampanyalara karşı durmayı da sürdüreceğiz. Birlik olarak, insanların, yaşamın her alanında sağlıklı ürünlere ulaşımını kolaylaştırıp, yönlendirici olmak için projeler hazırlayıp, geliştirip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Hacıilyas Mahallemizde Birliğim Gıda Kasap Şarküteri'yi, bu yıl ise Selimiye Mahallemizde Çiğ Süt Yenileşim Merkezini hizmete sunduk. Kısa süre içerisinde ilçemizin değişik noktalarına Birliğim Gıda'nın şubelerini de açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlarımız hem üreticilerimiz hem de Milaslılar adına devam edecek. Tüm saygıdeğer üreticilerimizin ve onların üretmiş olduğu ürünleri afiyetle sofralarında tüketen tüm halkımızın "Dünya Süt Günü"nü kutluyorum" dedi.Başkan Gezgin'in ardından mikrofona davet edilen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, süt konusunun önemli bir gündem olduğunu dile getirerek, "bugün sağlıklı nesillerin yetişebilmesi için, çocuklarımızın daha sağlıklı bireyler olmaları için süt tüketiminin artırılması gerekiyor" dedi. Süt Birliği Yönetimini çalışmalarından dolayı kutlayan Başkan Tokat, "ilçemizde yaptıkları çalışmalar ve etkinliklerle farkındalık yaratan Milas Süt Birliği'ne teşekkür ediyoruz" dedi.Son konuşmacı olarak söz alan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, Milas Süt Birliği'nin farklı şekillerde kutlamalar yaparak süt tüketimine dikkat çektiği için teşekkür ederek, "sağlığımız açısından son derece önemli, alternatifi olmayan hayati bir gıdadır. Milas Süt Birliği'nin kurumsal yapısı, organizasyonu ve çiftçiyle olan sağlıklı iletişimi sayesinde karşımızda örnek bir üretici birliği olduğunu görüyoruz. Bu başarılarından dolayı başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum. Günümüzde artık gıda ürünleri ister tarımsal olsun, ister hayvansal gıda ürünleri stratejik birer ürün haline gelmiş durumda. Milas Süt Birliği hem üretim hem pazarlama alanında çok, çok yerinde atımlar atıyor. Bunun ileride bir Milas markasıyla taçlanmasını umut ediyorum, bekliyorum. Bu güzel etkinliği, bu güzel farkındalığı ortaya koyan emeği olan herkese teşekkür ediyor, Dünya Süt Gününüzü kutluyorum" dedi.Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, Sakarya İlkokulu 2/ E sınıfı öğrencilerinden oluşan Halkoyunları Ekibi'nin gösterileri, öğrenciler arasında çocuk oyunları ile devam etti. Program katılımcılara hediye paketlerinin verilmesiyle son buldu.Dünya Süt Günü dolayısıyla gün içerisinde ayrıca Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Süt Birliği tarafından Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. İlkokul öğrencilerine "Gıdaların Sihirli Dünyası" adlı kitap hediye edilip, süt ikramında bulunulurken, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince süt tüketimi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler aktarıldı. - MUĞLA Dünya Süt Günü