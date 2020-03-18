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Milas'ta 18 Mart etkinlikleri

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Milas'ta çelenk sunum töreni düzenlendi.

18.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:11
Milas'ta 18 Mart etkinlikleri
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü dolayısıyla Milas'ta çelenk sunum töreni düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümünde Atapark'ta tören düzenlendi.

Tören, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çöllüoğlu, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milas Kaymakamlığı, Milas Garnizon Komutanlığı, Milas Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri Çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Milas, Güncel

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