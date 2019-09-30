Haberler » Güncel » Haber

Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile gruba öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki 2 organizatör yakalandı.

30.09.2019 16:01Milas'ta 25 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, polisin durdurduğu minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile gruba öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki 2 organizatör yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine dün saat 22.00 sıralarında Selimiye-Milas karayolunda önlem alan ekipler, seyir halindeki bir otomobil ile minibüsü takibe aldı. Bir süre devam eden takibin ardından her iki araç da durduruldu. Minibüsteki Pakistan uyruklu 25 kaçak göçmen ile öncülük yaptığı belirlenen otomobildeki Türk vatandaşı N.S.T ve G.M. yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler polisteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürüğü'ne gönderildi. Organizatör şüphelisi 2 kişi de adliyeye sevk edildi.


- Muğla

Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:57 Bakan çavuşoğlu, strazburg'a gidiyor
21:56 Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası'ndan yeni sezon açılışı
21:55 "Husiler uluslararası denizciliği tehdit ediyor"
21:55 Hindistan'da feci kaza: 21 ölü, 50 yaralı
21:54 Sınıf öğretmeni vitesleri karıştırdı, ciple dere kanalına uçtu
21:54 "afad'ın doğal üyelerine toplantı için davet gerekmez"
21:52 Galatasaray-PSG maçına doğru - Fatih Terim (2)