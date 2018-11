Milas'ta Cemevi Çalışmaları Hız Kazandı

30 Kasım 2018 Cuma 12:45



30 Kasım 2018 Cuma 12:45

Yaklaşık 10 bin Alevi vatandaşın yaşadığı Milas'ta, Cemevi yapımı için çalışmalar hız kazandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi işbirliği içerisinde, Milas'a Cemevi kazandırılacak.Merkezde 6 bin, kırsal kesimde 4 bin ve toplamda ise 10 bin Alevi vatandaşın yaşadığı Milas'ta, 'Cemevi' yapım çalışmaları hız kazandı.Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Belediyesi işbirliği içerisinde yapılacak 'Cemevi' için bilgilendirme toplantısı; Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat başkanlığında, Milas Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve yakın ilçelerin Alevi Kültür Derneği yöneticilerinin de katılımı ile gerçekleştirildi.Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından proje çizimi gerçekleştirilen, Milas Belediyesi tarafından yer tahsisi yapılan Hacıapti Mahallesi'nde, 990 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 442 metrekare zemin oturma alanlı Cemevi hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi proje ekibi; bodrum, zemin ve 1. kat şeklinde yapılacak bina içerisinde teknik birimler, kütüphane, misafir odaları, AŞ evi, ibadethane, morg, kurban kesim yeri, kırklar meydanı gibi birçok alanın bulunacağını, binanın taş yapı ve alüminyum doğrama şeklinde inşa edileceğini söyledi.Muğla Büyükşehir Belediyesi proje ekibi ayrıca 'Milas Cemevi' projesinin 'Alevi inancına ve ibadetlerine uygunluğu', 'Alevi kutsalı nedir?', 'Alevi sosyal hayatı nedir?', 'Bir ibadethaneden Aleviler ne bekler?' diye sorgulayarak yapıldığını belirtti."CEMEVİ'Nİ BİR AN ÖNCE YAPMAK İSTİYORUZ"Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal, Milas Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Milas, Bodrum, Didim, Güllük Alevi Kültür Derneği yöneticilerinin de katıldığı toplantıda; "Cemevi, bizim gönlümüzde taşıdığımız ve en çok kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi" diyen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: "Bir an önce bunun gerçekleşmesi için istekliyiz. Belediye olarak hazırlıklarımızı tamamladık. Büyükşehir belediyemiz de proje üzerinde çalışmalarını tamamlamak üzere. Hazırlanan projeyi ilçemizde bulunan alevi derneklerine göstermek onlarında isteklerini almak, adına bu toplantıyı düzenledik. Sizlerin istek ve görüşlerine göre hazırlanan proje üzerinde ilaveler ya da değişiklikler yapılacak. Bu anlamda düzenlenen son projeyi tekrar sizlere göstermek adına yine bir araya geleceğiz. Alevi vatandaşlarımızın ritüellerini yaşaması adına 'Milas Cemevi' projemize bir an önce başlamak istiyoruz." dedi.Cemevi yapımı için öncelikle Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a teşekkür ettiğini belirten Milas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nurol Paskal; "Başkanımız Cemevi için çok mücadele verdi. Bende Şoförler Odası olarak Cemevi'nin bir an önce hayata geçmesi adına her türlü desteğe ve elimden geleni yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.Yapılan toplantıda dernek yöneticileri; 'Milas Cemevi' için emeği geçenlere teşekkür ederek, yapılacak proje içerisinde olması gerekenler hakkında taleplerini Muğla Büyükşehir Belediyesi proje ekibine iletti.Ekip, derneklerin talepleri doğrultusunda Cemevi projesinin son halini hazırlayarak, tekrar bir toplantı düzenleyecek. - MUĞLA