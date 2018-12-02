Milas'ta Deve Güreşi Festivali

Muğla
'nın Milas
ilçesinde düzenlenen festivalde, Ege
Bölgesi'nin çeşitli illerinden getirilen 120 deve güreştirildi.
Güllük Deveciler ve Deve Güreşi Sevenler Derneği ile Milas Belediyesince düzenlenen festivalde sahipleri tarafından Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden getirilen develer, davul zurna eşliğinde alana girdi.
Düzenleme komitesince eşleştirilen çeşitli yaş gruplarındaki 120 deve, daha sonra güreştirildi. Renkli görüntülere sahne olan güreşlerde görev alan urgancılar, güreşen develeri güçlükle ayırabildi.
Rakiplerinden kaçan bazı develer ise güreşleri tel örgülerin arkasından izleyen seyircilere heyecanlı anlar yaşattı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, deve sucuğu satan stantlardan bol bol alışveriş yaptı.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yörük kültürünü yaşatmak için bu tür kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi.
Milas'ta deve güreşinin yanı sıra boğa güreşi ve pehlivan güreşlerinin de düzenlendiği ifade eden Tokat, ülkenin birlik ve beraberliği için Yörük kültürünün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.
Güllük Deveciler Derneği Başkanı Okan Akar
ise sezonun ikinci güreşini, rahmetli deveci Kamil Tuncer
anısına düzenlediklerini söyledi.
Güreşleri, yaklaşık 7 bin kişinin izlediği bildirildi.
Muğla,Ege,Milas
02 Aralık 2018 Pazar 23:08