Milas'ta Fuhuş Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 17:21



06 Aralık 2018 Perşembe 17:21

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında 3 kişi tutuklandı.Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Milas'ta yabancı uyruklu bayanların, fuhuş amacıyla çalıştırıldığı bilgisi üzerine Milas KOM Grup Amirliğince insan ticareti suçu kapsamında çalışma başlatıldı. Milas KOM ekipleri tarafından 2 aylık takip sonucunda gerçekleştirilen operasyonda; C.Y., S.U. ve E.S.K. isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA