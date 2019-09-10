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Milas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu

Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir minibüste çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğu tespiti üzerine hareket geçti.

10.09.2019 12:20 Milas'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu
Milas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir minibüste çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğu tespiti üzerine hareket geçti. Ekipler, bir süre süren kovalamacanın ardından Sanayi Kavşağı'nda aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede Irak, Yemen ve Suriye uyruklu olduğu tespit edilen 12 düzensiz göçmen ile şoför ve organizatör olduğu değerlendirilen 2 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan ve göçmen kaçakçılığı suçundan işlem görecek olan şüpheliler Milas Adliyesi'ne getirildi. 12 düzensiz göçmen ise, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan araç sürücüsü M. Ş. tutuklanırken, diğer şahıs Y.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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