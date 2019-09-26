Haberler » 3. Sayfa » Haber

Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik sorunu hem yayalara hem araç sürücülerine sıkıntı oluştururken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ise hatalı park yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

26.09.2019 15:37Milas'ta hatalı parklar cezalandırılıyor
Muğla'nın Milas ilçesinde trafik sorunu hem yayalara hem araç sürücülerine sıkıntı oluştururken, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ise hatalı park yapanlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Artan nüfus ve araç sayısı doğrultusunda trafikte sıkıntı yaşanan Milas şehir merkezinde hem araç sürücüleri hem de yayalar zor duruma düşüyor. Özellikle gelişi güzel parklar yüzünden şehir merkezinde trafik durma noktasına geliyor. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği, mevcut ekip sayısıyla vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına denetimlerini sık sık yaparken, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine de hatalı parklara ceza işlemi uyguluyor. Son olarak Atatürk Bulvarı'nda yapılan çalışmada hatalı araç ve motosiklet parklarına ceza işlemi uygulandı. - MUĞLA

Emniyet Müdürlüğü, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:16 Yaylacılara 'ayrıldığınız yerlerde yaşam malzemesi bırakmayın' uyarısı
16:15 İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı
16:12 Kahramanmaraş Valiliğinden yaylacılara uyarı
16:10 Çanakkale'de 3,8 şiddetinde deprem
16:04 Erzincan'da 28 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
16:02 Dicle Nehri'ne atladığı iddia edilen Ramazan Özcan'ı arama çalışması devam ediyor
15:58 Kuşadası'nda polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor