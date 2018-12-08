Milas'ta Jandarma Karakol Binası Açıldı

Muğla
Valisi Esengül Civelek
, Milas
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Boğaziçi Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.
Karakol Hizmet Binasının açılışında konuşan Civelek, emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması için gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan jandarma teşkilatının yeni hizmet binasının açılışının hayırlı olmasını diledi.
Teşkilatın açılan hizmet binası ile bundan böyle görev ve yetkilerini daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getireceğini belirten Vali Civelek, "Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca yaptırılan karakol hizmet binamızın gerçekleştirilme sürecinde destek ve katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Konuşmanın ardından karakol hizmet binasının açılış kurdelesi Vali Civelek ve diğer protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra karakol hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Civelek, günün anısına karakol binasının bahçesine zeytin ağacı dikti.
Programa Vali Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
, Milas Kaymakamı Eren Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat
ve ilçe protokolü katıldı.
Muğla,Esengül Civelek,Milas,Jandarma
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:18