Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde pandemi tedbirleri altında düzenlenen etkinliklerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Milas'ta Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:29
Muğla'nın Milas ilçesinde pandemi tedbirleri altında düzenlenen etkinliklerle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı sebebiyle, Milas'a bağlı Güllük Mahallesi'nde kutlama töreni düzenlendi. Törene; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Güllük Liman Başkanı Selçuk Arslan, protokol üyeleri ve balıkçılar katıldı.

Pandemi tedbirleri kapsamında katılımcılar, teknelere ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı. Bu yıl korona virüs tedbirleri kapsamında buruk geçen kutlamada, teknelerle denize açılan katılımcılar Deniz Şehitleri anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından denize çelenk bıraktı. Limanda römorkör tarafından su gösteri yapıldı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milas Kaymakamı Eren Arslan, "Türkiye'nin, kendi kara sularında egemenlik ve bağımsızlığını ilan ettiği 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu Türk Denizciliği'nin bağımsızlığı ve geleceği açısından büyük önem taşımakta ve 94 yıldan bu yana da ülkemizde 1 Temmuz tarihi 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' olarak kutlanmaktadır. Kabotaj Yasası'na göre, Türkiye kıyılarında ve ülkemiz limanlarında her türlü denizcilik faaliyetleri, Türk Bayrağı asılmak suretiyle yerine getirilmektedir. Bu yasa doğrultusunda, yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğunda sahil şeridine sahip olan ve üç tarafı denizlerle çevrili, iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem arz eden bu konumunu denizciliğimiz açısından da en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Büyük Önderimiz Atatürk'ün 'Denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız' sözünü kendimize rehber edinerek, denizcilik sektörünün gelişmesi için üstün çaba göstermeliyiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Milas, Güncel, Haber
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