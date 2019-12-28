Haberler » Güncel » Milas'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı - Haber

Milas'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen ve belgeleri iptal edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

28.12.2019 14:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:14 Milas'ta kaçak yapıların yıkımına başlandı
'nın ilçesinde İmar Barışı'na aykırı olarak 'yapı kayıt belgesi' verildiği tespit edilen ve belgeleri iptal edilen kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün kaçak yapılaşmayla mücadelesi devam ederken, imar barışına aykırılıklar nedeniyle Yapı Kayıt Belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürüyor. Kazıklı mahallesinde yapı kayıt belgesi iptal edilen binanın yıkımı Milas Belediyesi'ne ait iş makineleri tarafından yapıldı.

31 Aralık 2017 yılı sonrası yapılmasına karşılık Yapı Kayıt Belgesi müracaatında bulunduğu anlaşılan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kayıt belgeleri iptal edilerek Milas Belediyesince yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi istenilen binaların yıkımına Kazıklı mahallesinden başlandı. Milas Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Münir Geçgil yaptığı açıklamada, Milas genelinde 2000 civarında Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen bina bulunduğunu, bunların 23 tanesi için ise kesin yıkım kararı olduğunu belirtti.

Milas'ta yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın talimatıyla başlatılan 'Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğinin ve yıkım işlemlerinin süreceği bildirildi. - MUĞLA

Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47   "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - Haber
14:45   /geniş haber/  Şirinevler durağında yolcuya metrobüs çarptı, seferler aksadı - Haber
14:44   Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri başvuruları başladı - Haber
14:40   HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' açıklaması - Haber
14:40   Lapseki'de Mehmet Akif Ersoy anıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 14:53:30