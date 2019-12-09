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Milas'ta Kıbrıs gazilerine "Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle Kıbrıs Barış Harekatına katılan 52 gaziye, madalya ve berat belgesi takdim edildi.

09.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:06Milas'ta Kıbrıs gazilerine
'nın ilçesinde düzenlenen törenle Barış Harekatına katılan 52 gaziye, madalya ve berat belgesi takdim edildi.
Milas Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda, Muğla Valisi Esengül Civelek'in katılımıyla, "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Törende konuşan Civelek, madalyaların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsızlık işareti olduğunu söyledi.
Milas Kaymakamı Eren Arslan ise 45 yıl önce, Kıbrıs topraklarında zulüm ve eziyeti bitirmek için, Türk ordusunun tarihte emsali az görünür çok büyük bir başarıya imza attığını dile getirdi.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban da Türk askerinin Kıbrıs'ta barışı ve soydaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974 sabahında harekete geçtiğini anlattı.
Konuşmaların ardından 52 gazi ve gazi yakınına "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı" takdim edildi.
Şehit yakınları ve gazilerin de katıldığı törende, madalya ve beratlarını alan gaziler, duygu dolu anlar yaşadı.

Kıbrıs, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: AA

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