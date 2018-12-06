Milas'ta Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:24



06 Aralık 2018 Perşembe 16:24

Milaslı Kore Gazisi Hüseyin Gürler, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde ikamet eden 88 yaşındaki Kore Gazisi Hüseyin Gürler, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.Evli ve 3 çocuğu olan Kore Gazisi Gürler, öğle namazına müteakip Hacı İlyas Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Milas Şehir Mezarlığına defnedildi.Kore Gazisi Gürler'in cenaze törenine; Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Turgay Ava, CHP Milas İlçe Başkanı İlgin Göktepe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, kamu kurum amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Milas Şubesi Başkanı Mehmet Sarban, Gürler'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi ve başsağlığı dileklerini iletti. Sarban, Gürler'in vefatıyla Milas'ta hayatta 21 Kore Gazisi kaldığını kaydetti. - MUĞLA