Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Milas'ta kumar operasyonu - Haberler

Milas'ta kumar operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlene operasyonda 1 kişi gözaltında alındı.

23.03.2020 10:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:45
Milas'ta kumar operasyonu
Muğla 'nın Milas ilçesinde, polis ekiplerince kumar oynadıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlene operasyonda 1 kişi gözaltında alındı.

Milas'ın Hacı İlyas Mahallesi'nde bir ikamette insanların toplu şekilde bulunarak kumar oynatıldığı ihbarları üzerine Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nce çalışma yapıldı.

Belirlenen ikamette basın düzenleyen ekipler, 8 kişiyi kumar oynarken ve 5 kişiyi ise kumar oynayan kişileri izlerken yakaladı.

Organizatör A.D. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatılırken, bahse konu adreste bulunan diğer şahıslara da idari yaptırım uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Sağlık ekipleri şüpheli vak'aya müdahale etti, evde kalması gereken çocuklar o anları izledi - Haberler Taksim'de hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi genç kız, polisi alarma geçirdi - Haberler Simit az kalsın öldürüyordu - Haberler Manisa'daki parklarda polis nöbeti - Haberler Covid-19: Belçika'ya benzin ve çikolata almaya giden bir Fransız'a 4 bin 116 euro ceza - Haberler İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti - Haberler Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haberler HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
Loading