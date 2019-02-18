Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Enkaz Altında (5)

MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞ Sarıkaya
Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş
, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle de çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamit patlaması sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini söyledi. Kocabaş, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile 3 işçinin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.
Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas
Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA