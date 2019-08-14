Haberler» Güncel» Haber

Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

14.08.2019 17:24
Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çaba gösteriyor.
Söndürme çalışmalarına destek vermesi için Aydın'ın Nazilli ilçesinde konuşlu bulunan yangın söndürme helikopterinin de bölgeye yönlendirildiği bildirildi.
Milas'ta orman yangını

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:04   - İdlib'te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü
19:00   "İlk maçtaki zorlukların benzerini bu maçta da yaşayacağız"
19:00   İdlib'te rejime ait bir Rus uçağı düşürüldü
18:59   SPOR BOĞAZ TURU ATAN LİVERPOOLLULAR STADA GELDİ
18:59   BOĞAZ TURU ATAN LİVERPOOLLULAR STADA GELDİ
18:59   SPOR Karaman Korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat olmayacağız
18:59   SPOR UEFA Süper Kupa öncesi taraftarlar stada gelmeye başladı