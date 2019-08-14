Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Demirciler Mahallesi'nde çıkan orman yangını kısa sürede yapılan müdahaleyle 1 hektarda kontrol altına alındı.



Muğla'da, çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına havadan 4 helikopter, karadan 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye, 75 orman işçisi ve 20'ye yakın mükellef yangına müdahale etti. Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahale sonrası 1,5 saat içinde yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü. Yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA