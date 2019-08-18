Haberler» Güncel» Haber

Milas'ta orman yangını

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

18.08.2019 12:00 Milas'ta orman yangını
MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
İlçedeki Akgedik Barajı yakınında yer alan çam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter havadan, arazöz ve orman işçileri ise karadan müdahaleye başladı. Yangının söndürme çalışmaları sürüyor.



akgedik barajı, Muğla, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:39   Sağlık hizmetleri bayram boyunca hız kesmedi
13:38   İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu
13:38   Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
13:38   Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
13:37   Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndü
13:36   Bayram dönüşü Bolu geçişinde trafik yok
13:35   330 düzensiz göçmen yakalandı