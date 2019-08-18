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Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı.

18.08.2019 12:13 Milas'ta orman yangını
Muğla'nın Milas İlçesi Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisinde orman yangını başladı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor.

Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken, takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

Akgedik Barajının üst bölgelerinde başlayan orman yangınının şiddetli rüzgar nedeniyle büyüme eğilimi gösterdiği öğrenildi. - MUĞLA

akgedik barajı, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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