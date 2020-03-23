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Milas'ta pazaryerleri kapanıyor

Milas'ta Korona virüs önlemleri kapsamında haftanın belirli günleri açılan merkez mahalle pazarları kapanıyor.

23.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:14
Milas'ta pazaryerleri kapanıyor
Milas 'ta Korona virüs önlemleri kapsamında haftanın belirli günleri açılan merkez mahalle pazarları kapanıyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Salı pazarı ve Cumartesi pazarı ile Belde pazarları olan Boğaziçi, Bafa, Selimiye, Ören, Güllük, Beçin dışında kalan pazarlar geçici süreyle kapanacak.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Korona Virüs Önleme Planları kapsamında pazartesinden itibaren Pazaryerlerinde kapanmaların yapılacağını bildirdi. Başkan Tokat yaptığı açıklamada; "pazartesinden itibaren pazaryerlerimiz ile ilgili bazı kararlar aldık ve önlemler uygulamayı kararlaştırdık. Pazartesinden itibaren Salıpazarı ve merkezde cumartesi pazarı, belde pazarları dışındaki bütün pazarlar kapanacak. Sadece Milas merkezde Salıpazarı ve Cumartesi semt pazarı ve belde pazarlarımız açık kalacak. Bunun dışındaki pazarlarda faaliyeti durduruyoruz. Ancak açık olan pazarlar yerlerimizde de bazı temel kuralların uygulanmasını ve tedbirlerin yaşama geçirilmesini hassasiyetle takip edeceğiz. Açık olan Pazar yerlerinin her girişinde vatandaşımıza dezenfekte edici malzemeler dağıtacağız. Aynı zamanda maske ve eldiven dağıtımı yapacağız.

Açık olan pazaryerlerimizde, özellikle gıda maddeleri kesinlikle poşetle içerisinde satılacak. Bu konuda da hem vatandaşımızı hem de üretici ve esnafımızı bu konuda hassasiyete davet ediyoruz ve bunu sıkı bir şekilde takip ediyoruz." dedi

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladığı basın toplantısında sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Yine önümüzdeki süre içerisinde gerek sesli ilan gerekse billboardlar vasıtasıyla ve gerekse sosyal medya aracılığıyla vatandaşlarımızın önlemleri hassasiyetle uygulamaları için özellikle evden çıkmamaları konusunda gerekli duyuruları yapacağız. Yine belediye olarak el ilanları dağıtmak suretiyle vatandaşı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İçişleri bakanlığımızın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde faaliyetleri durdurulan işletmelerin ve ayrıca akabinde ilçe umumi hıfzı saha kurulu tarafından alınan karara göre faaliyetleri durdurulan işletmelerin gerek tebliğlerini gerekse denetimlerini zabıtamız vasıtasıyla en iyi şekilde takip ediyoruz. Bu konuda kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuş bir kurul var içinde belediyemizin de temsilcisinin olduğu. Hem bu kurula üye vermek kaydıyla buradaki çalışmaları takip ediyoruz hem de ayrıca belediyemiz olarak bu konuda hassasiyetle uygulanmasını sağlıyoruz. Sadece kapatma işlemiyle ilgili değil özellikle hijyen konularında ve fiyat spekülasyonları ilgili yaratılacak olumsuzluklar konusunda da zabıtamız hassasiyetle denetimlerini sürdürmektedir." - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Muhammet Tokat, Milas, Güncel

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