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Milas'ta pazaryerleri yeniden kurulacak

Milas Belediyesi, başta ısrarcı olduğu pazaryerleri konusunda kendi aldığı karardan geri adım attı.

03.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:03
Milas'ta pazaryerleri yeniden kurulacak
Milas Belediyesi, başta ısrarcı olduğu pazaryerleri konusunda kendi aldığı karardan geri adım attı. Milas Belediyesi Cuma Pazarı hariç tüm sebze pazarlarının tekrar kurulacağını duyurdu.

Milas Belediyesi tarafından pazaryerlerinin kapatılıp sayılarının azaltılması kararı halk tarafından tepki toplamıştı. Kararın yanlış olduğunu savunanlar pazaryerlerinin sayısı azaldığı için nüfus yoğunluğunun azalan pazaryerlerine daha çok arttığına dikkat çekti. Milas Belediyesi, başta kararda ısrarcı olsa da kendi aldığı karardan geri adım attı. Milas Belediyesi bugün Cuma Pazarı hariç tüm sebze pazarlarının tekrar kurulacağını duyurdu.

Milas Belediyesi, yeniden pazarların kurulacağını ilçe sakinlerine SMS ve mahallelerde yapılan anons ile duyurdu. Bahsi geçen mesajda Milas Belediyesi: "İlçe merkezimizde beldelerde ve köylerde kurulmakta olan sebze pazarları (Cuma Pazarı hariç) yaşanan yoğunluktan dolayı tekrar kurulmaya başlanmıştır. Vatandaşlarımızın pazarlarda yoğunluğu azaltmak için kendi ikamet ettikleri bölgelerdeki pazarlarda alışveriş yapmaları önemle rica olunur" ifadesi yer aldı. Böylece Milas halkının bahsettiği yanlış karardan belediye dönmüş oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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