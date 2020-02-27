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Milas'ta protokol muhtarlarla bir araya geldi

Her ay düzenli olarak Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı muhtarların görüş, öneri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla toplantı yapıldı.

27.02.2020 10:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:36Milas'ta protokol muhtarlarla bir araya geldi
Her ay düzenli olarak Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısı muhtarların görüş, öneri ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıya Milas Kaymakamı Eren Aslan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, ilçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Arslan "mesai arkadaşlarım" diyerek hitabına başladığı konuşmasında "bugün Milas'ta söz muhtarlarımızda olacak. Gerçekleştirecek olduğumuz toplantıda muhtarlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini değerlendirecek, varsa sorunlarına çözüm önerisi getireceğiz." dedi.

Kaymakam Arslan sorunları bizzat not aldığını ve takipçisi olduğunu belirtip muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek, ilgili kurumlar tarafından taleplerin ivedilikle değerlendirilmesi talimatını vermesi ile toplantı tamamlandı.

Birçok muhtarın daha önce defalarca özellikle AYDEM konusunda şikayetleri ile gündeme taşınan muhtarlar toplantısı bu kez Milas Belediye Başkanının gündeme taşıdığı maddelerden oluştu. Öncelikle muhtarların sorun aktarmada sessiz kalması üzerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Büyükşehir ve Aydem yetkililerinin özellikle kentin ana arterinde bulunan caddelerde aydınlatma sorununu aktararak buna dikkat ederek bir an önce çözülmesi konusunda gerekiyorsa resmi yazışmayı biran önce yaparak bu konuya çözüm bulmanızı sağlayacağım. Ayrıca kent modern yapısına uymayan şehir içi aydınlatma direklerinin daha modern örnekleri örnek alınarak yenilenmesi talebimizdir diyerek taleplerini iletti.

Muski'nin çalışma yaptığı yerler hakkında da hiçbir bilgi vermeden yaptığı çalışmalar ardından yolları bozarak düzeltmeyişine de tepki gösteren Başkan Tokat, "bu çok büyütülecek bir sorun olmamalı. Aramızda bir protokol ile bunu çözebilecekken bu neden anlamıyorum. Kim bozuyorsa düzeltecek yada bize bilgi verecek bedelini ödeyecek bizde yapacağız" dedi. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Eren Arslan, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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