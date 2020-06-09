Milas'ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde önemli sahil şeridine sahip Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar gibi Mahallelerinde Milas Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Milas'ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor
09.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:11
Muğla'nın Milas ilçesinde önemli sahil şeridine sahip Güllük, Ören, Kıyıkışlacık, Boğaziçi, Kazıklı, Bozbük, Gürçamlar gibi Mahallelerinde Milas Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistti ağırlayan Milas Belediyesi plajlarda ve sahil şeridinde bakım onarım çalışmalarına hız verdi. 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yazlıklarına gelecek misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Milas Belediyesi, sahil ve plaj düzenlemesi çalışmalarına ağırlık verdi. Bakım, onarım, tamirat, yol çalışması, boya işleri ile plaj düzenlemesi yapan Milas Belediyesi ekipleri, vatandaşların sorunsuz bir yaz sezonunu geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milas Belediyesi olarak sahillerde sezon hazırlığı çalışmalarına devam ediyoruz. Hassas bir dönemin gerekleri ve belirlenen tedbirler çerçevesinde her yönüyle dikkatli olmalıyız. Özellikle sahillerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milas Belediyesi, Milas, Muğla, Ören, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
AK Parti, Meclis’te ’Ayasofya ibadete açılsın’ önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Haberler››Güncel››Milas'ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Hizan'da KHGB'ye üye seçimi - Haber 18:55: Son dakika haberi! Isparta'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Haber 18:55: Kocaeli'de vektörle mücadele çalışmaları - Haber 18:55: Bursa'da şarampole uçan aracın sürücüsü yaralandı - Haber 18:54: Bursa'da 1 kişinin öldüğü park kavgası kamerada - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 18:22: D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:43: Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi - Magazin 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler