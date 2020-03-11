Milas'ta şehitler unutulmadı
Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından, şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutuldu, görevi başındaki askerlerimiz için ise dualar edildi.
11.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:59
Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından, şehitlerimiz için Yasin-i Şerif okutuldu, görevi başındaki askerlerimiz için ise dualar edildi.
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Suriye'de devam eden operasyonlarda görev alan askeri personel ile görevi başındayken şehit olan askerlerimiz için Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından Yasin-i Şerif okutuldu.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut, "dernek olarak ülkemizin bekası için İdlib'te ve ülkemizin çeşitli yerlerinde şehit olan tüm askerlerimiz için dernek çadırımızda Yasin-i Şerif okuttuk. Allah kabul etsin inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi. - MUĞLA
Ülkemizin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve Suriye'de devam eden operasyonlarda görev alan askeri personel ile görevi başındayken şehit olan askerlerimiz için Milas Yörük Obaları Kültür Derneği tarafından Yasin-i Şerif okutuldu.
Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Erkan Turgut, "dernek olarak ülkemizin bekası için İdlib'te ve ülkemizin çeşitli yerlerinde şehit olan tüm askerlerimiz için dernek çadırımızda Yasin-i Şerif okuttuk. Allah kabul etsin inşallah. Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Etiketler : Güneydoğu Anadolu, Milas, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı