Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

04 Aralık 2018 Salı 12:09



04 Aralık 2018 Salı 12:09

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi silahlı kavgada yaralandı.23 Nisan Bulvarı'nda Ö.K. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmasının kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, silahla yaralandı.Yaralı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.