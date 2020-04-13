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Milas'ta sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza

Yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerini sürdüren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas'ın Esentepe Mevkii'nde gruplar halinde şahısların bir araya geldikleri ihbarı üzerine çalışma başattı.

13.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:31
Milas'ta sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza
Yoğunluk yaşanan cadde, meydan ve sokaklarda denetimlerini sürdüren Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Milas'ın Esentepe Mevkii'nde gruplar halinde şahısların bir araya geldikleri ihbarı üzerine çalışma başattı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri fark eden şahıslardan bazıları kaçmak istedi. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs ve polise tepki göstererek itirazlarda bulunan bir kişi kısa süreli gözetim altına alındı.

Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan gruplar halinde oturan şahıslara ceza işlemi uygulandı.

Kent genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Milas, 3. Sayfa
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