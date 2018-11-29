29 Kasım 2018, 18:06
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Milas'ta Terör Örgütü Üyesi 1 Şüpheli Yakalandı

Milas

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemikler Mahallesi'nde bir PKK üyesinin saklandığı ihbarını aldı. İhbarın üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

PKK üyesi olduğu iddia edilen O.K., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA Terörle Mücadele Şubesi,Milas
29 Kasım 2018 Perşembe 18:06



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