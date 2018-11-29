Milas'ta Terör Örgütü Üyesi 1 Şüpheli Yakalandı

Milas
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kemikler Mahallesi'nde bir PKK
üyesinin saklandığı ihbarını aldı. İhbarın üzerine harekete geçen polis ekipleri, düzenlenen operasyonla hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
PKK üyesi olduğu iddia edilen O.K., ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MUĞLA
Terörle Mücadele Şubesi,Milas
29 Kasım 2018 Perşembe 18:06