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Milas'ta tır ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

17.09.2019 15:13Milas'ta tır ile otomobil çarpıştı; 1 yaralı
Muğla'nın Milas ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

ediinlen bilgiye göre; Milas'tan Ören'e doğru seyreden 32 yaşındaki Gülümser Aydın'ın kontrolündeki otomobil, Ören'den Milas'a doğru ilerleyen tır ile çarpıştı. Bayır Mahallesi Çatak Mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Aydın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aydın'ın tedavisi devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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