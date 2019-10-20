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Milas'ta trafik kazası: 1 ölü

-Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

20.10.2019 01:20Milas'ta trafik kazası: 1 ölü
- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Milas'ın Ören Mahallesi'nde akşam saatlerinde otomobil ile motorsikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

S. U.'nun kontrolünde seyreden 48 LY 356 plakalı otomobil, Yağız Ceylan'ın kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan Yağız Ceylan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri araç sürücüsü S.U.'yu gözaltına aldı. - MUĞLA

Ören Mahallesi, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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