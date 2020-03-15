Milas'ta uyuşturucu operasyonu
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
15.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:27
İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Milas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, Ş. B. ve B. D.'yi teknik takibe aldı. Operasyonla yakalanan ve yapılan aramada kokain maddesi bulundurdukları belirlenen Ş.B. ve B.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından Milas'ta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratını alan ekipler, Ş. B. ve B. D.'yi teknik takibe aldı. Operasyonla yakalanan ve yapılan aramada kokain maddesi bulundurdukları belirlenen Ş.B. ve B.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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