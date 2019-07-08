08.07.2019 15:57
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Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi

Milas

MUĞLA'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde uyuşturucu şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 50 milyon lira değerinde, 1,5 ton 'Skunk' adlı uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 3 otomobile el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilecek yüklü miktarda Skunk adlı uyuşturucunun iç piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan adli karar doğrultusunda, uyuşturucu ticareti yapan şebeke takibe alındı. Yapılan çalışma sonucu örgüt lideri A.A.'nın yurtdışından yüklü miktarda getireceği uyuşturucuyu, Milas'taki bir koydan iç piyasaya dağıtmayı planladığı öğrenildi. Balkan ülkelerinden deniz yoluyla taşınan uyuşturucunun sabah saatlerinde Milas'ın Haydar Koyu'ndan teslimatının yapılacağı belirlendi.
Bunun üzerine ekipler, operasyon için harekete geçti. Denizden Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, havadan Havacılık Daire Başkanlığı araçları, karadan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve istihbarat ekipleri eş zamanlı operasyon başlattı. Sahilde durdurulan deniz botunda 'Joshua' ve 'Maço' isimli hassas burunlu dedektör köpeklerin yaptığı aramada 1.5 ton skunk ele geçirildi. Uyuşturucunun taşınmasında kullanılması planlanan 3 otomobile el konuldu. Değeri yaklaşık 50 milyon lira olan uyuşturucuyu getiren suç örgütü lideri A.A., çete üyeleri H.İ., V.K., T.I., A.Ö., ile S.V. gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Muğla
Kaynak: DHA
Muğla, Milas, Güncel

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