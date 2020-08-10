Milas'ta vatandaşların tapu sevinci

Muğla'nın Milas ilçesi Menteş Mahallesi'nde 22/A kadastro çalışmalarının tamamlanmasının ardından sona eren askı süreci ile bin aile tapu mutluluğu yaşıyor. Hazırlanan tapuları Tapu Müdürlüğünden teslim alan Mahalle Muhtarı 'Maskeni tak tapunu al' sloganıyla mahallelilerine seslenerek tapu dağıtımlarına başladı.

Milas'ın Menteş Mahallesi'nde 4 yıllık uğraşın sonucu karşılığını verdi. Milas Kadastro Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda kısa sürede tamamlanan 22/A kadastro çalışmaları sonrası ilk askı aşaması Aralık 2019'da ikinci askı süreci ise Şubat 2020 de tamamlanan mahallede vatandaşlar yeni tapularına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Pandemi süreci nedeni ile geciken tapu dağıtımı sosyal mesafe korunarak Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı tarafından teslimi yapılmaya başladı.

"Maskemizi takalım tapumuza alalım"

Menteş Mahalle Muhtarı Bayram Arıcı kendine özgü hizmet anlayışı ile tapu dağıtımına da ayrı bir renk kattı. "Maskemizi takalım tapumuza alalım" sloganıyla gerek Muhtarlık binasında gerekse mahallelilerini ziyaret ederek tapularını dağıtmaya başladı.

Muhtar Arıcı yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 4 yıldan buyana uğraş verdiğimiz 22/A çalışmamız geçen yıl yapılan ölçüm çalışmaları ile tamamlandı. Aralık ayında ilk askı Şubat ayında ise ikinci askı süreci tamamlandı. Toplam bin civarında tapumuz var. Vatandaşlarımıza dağıtımına başladık. Hayırlı olmasını diliyoruz. Maskemizi takalım tapumuzu alalım. Korona virüs mücadele devam ediyor. Hayatımızın her alanında kontrollü sosyal yaşama alışacağız" diyerek vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uyarak tapularını almaya davet etti. - MUĞLA