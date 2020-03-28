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Milas'ta yıkanabilir maske üretimine başlanıldı

Korona virüs ile mücadele kapsamında Milas Halk Eğitim Merkezi'nde, yıkanabilir maske üretimine başlanıldı.

28.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:26
Milas'ta yıkanabilir maske üretimine başlanıldı
Korona virüs ile mücadele kapsamında Milas Halk Eğitim Merkezi'nde, yıkanabilir maske üretimine başlanıldı. Milas Kaymakamı Eren Arslan, üretilen maskelerin kamu kurumlarında kullanılacağını belirterek, "Maskeler özellikle Vefa Koordinasyon Grubu'nda görev yapan arkadaşlarımız kullanacak" dedi. Kaymakam Arslan, Korona virüsüne karşı çağrısını yenilerek "Milas halkımızdan kurallara harfiyen riayet etmelerini ve evde kalmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Milas Halk Eğitim Merkezi'nde gönüllü kursiyerlerce maske üretimine başlanıldı. Çalışma yapan personelleri ziyaret eden Milas İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Türker Yurtsever, yaklaşık bin adet maske üretileceğini belirterek, "9'u gönüllü kursiyerlerimiz ve 3'ü usta öğretici olmak üzere toplam 12 kişilik bir ekip çalışma yapıyor. Usta öğreticilerimiz maskelerin kalıp çalışmalarını yaptıktan sonra kursiyerlerimiz bu maskeleri evlerinde üretecek. Daha sonra bu maskeler paketlenerek Milas Kaymakamlığı'na teslim edilecek. Ürettiğimiz maskeler tıbbi malzeme özelliği taşımıyor. Yıkanılarak temizliği yapılabilecek malzemelerden yapılıyor" dedi.

BİLSEM'de de üretim var

Benzer bir çalışmanın BİLSEM'de de yapıldığını ifade eden Yurtsever, "Tüm Türkiye genelinde yer alan BİLSEM'lerde de benzer çalışma var. Bizler şuanda Milas BİLSEM'de 3D yazıcılarla plastik koruyucu maske yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız uygun görürse eğer sağlık çalışanlarına teslim edilecek" dedi.

Tedbirli olmak adına çaışıyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmeye başlanılan korona virüsüne karşı en basit korunma yöntemlerinden olan maske kullanımı konusunda taleplerin yoğunlaşması nedeniyle piyasada sıkıntılar yaşandığını ifade eden Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, "Öncelikle kamu görevlilerinin ihtiyaçlarını gidermek için Milas Halk Eğitim Merkezimizce bir çalışma başlattık. İhtiyaç duyulan alanlarda özellikle vefa sosyal destek grubunda çalışan arkadaşlarımız kullanacak. Şuanda sıkıntımız yok ama yaşanmaması için tedbirli olmak adına çalışıyoruz. Ben bu konuda gayret gösteren, her türlü fedakarlığı gösteren tüm kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Kurallara riayet edelim"

Korona virüse karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ifade eden Kaymakam Arslan, "Milas halkımızdan kurallara harfiyen riayet etmelerini ve evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Biz büyük bir millet ve güçlü bir devletiz. Kurallara da riayet ederek inşallah bu sorunun üstesinden geleceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Eren Arslan, Milas, Güncel

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