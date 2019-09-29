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Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Milas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.09.2019 17:02
Milas ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muharrem Güler (46) yönetimindeki Ali Osman Ünlüsoy firmasına ait 06 AC 5105 plakalı yolcu otobüsü Milas- Söke kara yolunun birinci kilometresinde Mustafa Erdem (41) idaresindeki 48 LA 338 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücü Erdem ile otomobilde bulunan Müesser Erdem (37) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Milas'ta yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Milas, Söke, Güncel

Kaynak: AA

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