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Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı.

18.08.2019 15:01 Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı
Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı üst bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan orman yangını, havada ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen tarım arazilerine sıçradı.

Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkisindeki orman alanda başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyor. Öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan iki helikopter ile müdahale edilirken takviye olarak bölgeye 4 helikopter daha talep edildi. Karadan müdahalenin zor olduğu orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ve yangın söndürme ekipleri de arazinin müsait olduğu bölgelerde müdahalesini gerçekleştiriyor.

Akgedik Barajı'nın üst bölgelerinde başlayan orman yangını, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen Akgedik Mahallesi'ndeki tarım arazilerine de sıçradı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, yanan asırlık zeytinlerini kurtarmak için seferber oldu. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - MUĞLA

akgedik barajı, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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