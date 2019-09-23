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Milas'taki yangın korkuttu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir pastanede meydana gelen yangın korkuttu.

23.09.2019 16:27Milas'taki yangın korkuttu
Muğla'nın Milas ilçesinde bir pastanede meydana gelen yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir pastanenin üçüncü katında yangın çıktı. Kısa sürede üçüncü katı kaplayan dumanları fark eden çalışanlar ve iş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın, üçüncü katta bulunan tuvaletteki plastik çöp kovasına atılan yanıcı bir maddeden çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Cumhuriyet Caddesi, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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