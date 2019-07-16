16.07.2019 17:50
Haberler» Güncel» Haber

Milas'taki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Milas

Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, zamanında müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre; Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Milas İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Bodrum'un Mumcular Gökpınar Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 gibi başlayan yangın itfaiye ve orman birimlerince söndürüldü. Yangına 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su tankeri, 6 helikopter, 5 teknik personel, 2 memur, 25 yangın söndürme işçisi ve mahalleleri sakinleri tarafından müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangında, soğutma işlemleri devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Bodrum, Muğla, Milas, Güncel

Son Dakika Haberleri
04:19   Suudi Arabistan'dan Yeni Zelanda saldırısı kurbanlarının yakınlarına "hac hediyesi"
03:53   Fas'ta Tevhid ve Islah Hareketi'nden "eğitim reformu" tasarısına tepki
03:35   ABD'den Myanmarlı komutanlara ülkeye giriş yasağı
03:34   "PARÇALI AY TUTULMASI" İSTANBUL'DA BÖYLE GÖZLENDİ
03:26   Manisa'da iş yerine tabanca ile ateş edildi
03:24   Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması
02:58   Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Çin'e Uygur tepkisi