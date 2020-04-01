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Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada denetimlerine devam ediyor

Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile kurum personelleri 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde Milas'taki fırınları, pastane ve perakende satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

01.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:06
Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada denetimlerine devam ediyor
Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile kurum personelleri 'Korona Virüs' tedbirleri çerçevesinde Milas'taki fırınları, pastane ve perakende satış noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, alet, ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi. Ayrıca virüs hakkında işletme sahiplerine bilgi aktarıldı ve alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgi verildi.

Milas'ta yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile bazı kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan "Milas Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalara başladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milas, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada denetimlerine devam ediyor - Haberler

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